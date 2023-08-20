В Курске крыша вокзала загорелась после атаки украинского беспилотника
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале
В Курске украинский беспилотник врезался в крышу железнодорожного вокзала. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале в воскресенье, 20 августа.
«По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол», — написал Старовойт.
Он добавил, что все оперативные службы находятся на месте.
Происшествие попало на видео.