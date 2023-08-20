В ДТП на Первомайском проспекте пострадал пассажир автобуса
Стали известны подробности аварии с легковушкой и маршруткой, которая произошла в воскресенье, 20 августа, на Первомайском проспекте в Рязани.
Стали известны подробности аварии с легковушкой и маршруткой, которая произошла в воскресенье, 20 августа, на Первомайском проспекте в Рязани. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла около 16:20 у дома № 78. Столкнулись автомобиль Volkswagen Passat и автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадал один пассажир автобуса. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.
Напомним, ранее фото с места аварии появились в соцсетях.