В Башкирии в ДТП с «Газелью» погибли четверо
В аварии с грузовиком на трассе в Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
В аварии с грузовиком на трассе в Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
На участке западного обхода Уфы столкнулись «Лада Гранта» и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу.
В результате аварии погибли водитель «Лады» и три пассажира. Водителю «Газели» потребовалась помощь медиков,
На месте происшествия работают оперативные службы.