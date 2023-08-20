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В Башкирии в ДТП с «Газелью» погибли четверо
В аварии с грузовиком на трассе в Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

В аварии с грузовиком на трассе в Башкирии погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

На участке западного обхода Уфы столкнулись «Лада Гранта» и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В результате аварии погибли водитель «Лады» и три пассажира. Водителю «Газели» потребовалась помощь медиков, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают оперативные службы.