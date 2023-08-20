В Алтайском крае во время пожара в доме погибли два ребенка

Два ребенка погибли при пожаре в доме в Алтайском крае. Еще три человека пострадали.

Двое детей погибли, еще три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщила ТАСС помощник прокурора края Мария Антошкина.

Возгорание произошло в городе Змеиногорске. Из горящего дома удалось спасти пенсионерку, ее знакомого и одного ребенка. После тушения спасатели обнаружили тела четырехлетней девочки и ее трехмесячного брата.

Погибшие жили в семье, где было семеро детей. Трое из них в день ЧП отдыхали у бабушки.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.