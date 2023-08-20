На трассе М5 в ДТП пострадали четыре человека
В воскресенье, 20 августа, на 185-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись две легковушки. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В воскресенье, 20 августа, на 185-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись две легковушки. Пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла примерно в 15:00, столкнулись Skoda Rapid и Hyundai Solaris. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир Skoda, а также водитель и пассажир Hyundai.
Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.