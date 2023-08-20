На трассе М5 в аварии погиб водитель легковушки
В воскресенье, 20 августа, около 12:00, на 318-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили SsangYong Kyron и Газ 3010. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В воскресенье, 20 августа, около 12:00, на 318-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили SsangYong Kyron и Газ 3010. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В результате ДТП 53-летний водитель SsangYong Kyron погиб на месте происшествия.
Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.