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На трассе М5 в аварии погиб водитель легковушки
В воскресенье, 20 августа, около 12:00, на 318-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили SsangYong Kyron и Газ 3010. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 20 августа, около 12:00, на 318-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили SsangYong Kyron и Газ 3010. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В результате ДТП 53-летний водитель SsangYong Kyron погиб на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.