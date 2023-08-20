На подлете к Белгороду сбили 12 беспилотников

На подлете к Белгороду сбили 12 дронов, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Минобороны заявили об уничтожении над регионом трех дронов самолетного типа.

На подлете к Белгороду сбили 12 дронов, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Минобороны заявили об уничтожении над регионом трех дронов самолетного типа.

По данным ведомства, никто не пострадал, разрушений нет.

Два дрона пытались атаковать объекты на территории России около 14:00 еще один — около 14:40, уточнили в министерстве.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что над Белгородом и Белгородским районом сбито 12 воздушных целей. Последствия уточняются.