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На Москву обрушился ливень
В Москве в воскресенье, 20 августа, объявили штормовое предупреждение. Выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик «Фобоса» Тишковец.

В Москве в воскресенье, 20 августа, объявили штормовое предупреждение. Выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик «Фобоса» Тишковец.

Интенсивные ливни принесли в столицу около одной трети от месячной нормы осадков. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

МЧС предупреждало, что в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

Очевидцы публикуют видео, на которых машины практически плывут по затопленным улицам. Может задерживаться общественный транспорт, предупредил Дептранс Москвы.

По данным телеграм-канала Baza, ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium. Вода залила сцену и танцпол, из здания эвакуируют людей.