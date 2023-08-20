На Москву обрушился ливень

В Москве в воскресенье, 20 августа, объявили штормовое предупреждение. Выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик «Фобоса» Тишковец.

В Москве в воскресенье, 20 августа, объявили штормовое предупреждение. Выпала треть месячной нормы осадков, заявил синоптик «Фобоса» Тишковец.

Интенсивные ливни принесли в столицу около одной трети от месячной нормы осадков. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

МЧС предупреждало, что в Москве ожидаются сильный дождь, гроза и град. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду.

Очевидцы публикуют видео, на которых машины практически плывут по затопленным улицам. Может задерживаться общественный транспорт, предупредил Дептранс Москвы.

По данным телеграм-канала Baza, ливень пробил крышу концертного зала VK Stadium. Вода залила сцену и танцпол, из здания эвакуируют людей.