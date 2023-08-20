Из-за закрытия московских аэропортов самолеты кружили над Рязанью
Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью 20 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Московские аэропорты Домодедово и Внуково ночью 20 августа временно не принимали и не отправляли рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
По данным сервиса Flightradar, самолеты перенаправляли в Шереметьево, часть самолетов находилась в зоне ожидания в районе Рязани.
Напомним, ночью украинский беспилотник над Московской областью сбили ПВО. В целях безопасности приостановили полеты из двух аэропортов.