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ВСУ выпустили 129 снарядов по Белгородской области за день

ВСУ выпустили 129 снарядов по Белгородской области за день. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области и выпустили порядка 130 снарядов.

«Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — 7 артиллерийских снарядов. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка — зафиксировано 18 артиллерийских снарядов и два гранатометных выстрела. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА две гранаты и одно взрывное устройство. Также по селу выпущено два артиллерийских снаряда. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое — установлено 4 выстрела», — написал Гладков.