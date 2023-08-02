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ВСУ потеряли 520 военных на запорожском и донецком направлениях

Официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о 520 украинских военных, погибших на запорожском и донецком направлениях. Об этом пишет РЕН ТВ.

Известно, что на запорожском направлении ВСУ потеряли более 220 военных, две БМП, два автомобиля и один танк.

На донецком направлении Украина потеряла около 300 бойцов, четыре пикапа, три боевые бронемашины, два танка, две гаубицы Д-20, одну гаубицу Д-30, американскую артсистему М777, а также САУ «Гвоздика».