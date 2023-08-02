Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
27°
Чтв, 03
28°
Птн, 04
29°
ЦБ USD 91.78 0.19 02/08
ЦБ EUR 100.7 -0.24 02/08
Нал. USD 90.5 / 92.05 02/08 11:50
Нал. EUR 99.46 / 92.05 01/08 17:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
6 147
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
4 751
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
6 007
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
7 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Уфе перекрыли дорогу из-за мужчины с предметом, похожим на гранату

В Уфе перекрыли дорогу из-за мужчины с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает «Газета.ру».

Предположительно, мужчина везли на следственные действия, но он сумел вырваться и стал угрожать окружающим взрывчатым оружием. По другим данным, он вышел из машины по дороге на судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации Telegram-канала Mash, мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе. По словам очевидцев, у него два снаряда в руках и еще четыре на теле.

С мужчиной ведут переговоры. Участок трассы перекрыли до вечера — всех водителей разворачивают полицейские.