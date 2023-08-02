В Уфе перекрыли дорогу из-за мужчины с предметом, похожим на гранату

В Уфе перекрыли дорогу из-за мужчины с предметом, похожим на гранату. Об этом сообщает «Газета.ру».

Предположительно, мужчина везли на следственные действия, но он сумел вырваться и стал угрожать окружающим взрывчатым оружием. По другим данным, он вышел из машины по дороге на судебно-психиатрическую экспертизу.

По информации Telegram-канала Mash, мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе. По словам очевидцев, у него два снаряда в руках и еще четыре на теле.

С мужчиной ведут переговоры. Участок трассы перекрыли до вечера — всех водителей разворачивают полицейские.