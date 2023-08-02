В Ставропольском крае в ДТП с КамАЗом пострадали восемь пассажиров автобуса

В Ставропольском крае в ДТП с КамАЗом пострадали восемь пассажиров автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Ставрополья».

Инцидент произошел около 4:00 в среду, 2 августа. Водитель автобуса «Астрахань — Ставрополь» врезался в грузовик в Петровском округе. По предварительным данным, водитель уснул за рулём.

«Водитель автобуса не пострадал. Всего на момент ДТП в салоне находились 28 пассажиров», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что за рулём находился 27-летний водитель. За последние два года его 7 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Стаж его работы в пассажирских перевозках — 2 года.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»