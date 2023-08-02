В рязанском суде началось рассмотрение дела об убийстве таксиста в Чучковском районе

В рязанском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве таксиста в Чучковском районе, совершенное в декабре 2021 года.

В рязанском областном суде началось рассмотрение дела об убийстве таксиста в Чучковском районе, совершенное в декабре 2021 года. Об этом РЗН. инфо сообщила дочь убитого.

Женщина рассказала, что на 2 августа назначили предварительное слушание без родственников и свидетелей. На сайте суда также есть информация о том, что заседание проходит в закрытом режиме. Чучковца обвиняют по статьям 166 ч.1 («Угон»), 158ч.1 («Кража»), 139 ч.1 («Незаконное проникновение в жилище»), 325 ч.2 («Похищение паспорта гражданина») и 105 ч.2 («Убийство»).

Напомним, 10 декабря 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины пытались сжечь в покрышках. Труп был найден в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. Спустя полгода 60-летнего односельчанина задержали и предъявили обвинение. В декабре 2022 года уголовное дело было передано в прокуратуру. Дочь убитого заявляла о затягивании дела отца.