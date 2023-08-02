В Рязанской области 3 августа ожидается дождь, гроза и + 31 градус
Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области 3 августа ожидается дождь, гроза и + 31 градус. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, днем +26, +31 градус. Местами жара.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с.