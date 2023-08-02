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В Рязани отметили 93-ю годовщину ВДВ

В среду, 2 августа, на площади Ленина в Рязани отметили день ВДВ. На парковке улицы Краснорядской разместили боевую технику — военные грузовики, броневики, автомобили повышенной проходимости и другую спецтехнику.

На празднике 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск побывали губернатор региона Павел Малков, исполняющий обязанности начальника Рязанского территориального гарнизона Александр Кулешов, командир легендарного «Батальона мужества» Святослав Глубятников, курсанты, ветераны и горожане.

Павел Малков поздравил всех рязанцев, гостей города, десантников и ветеранов ВДВ с праздником.

«93 года — это без малого 100 лет. Воздушно-десантные войска остаются первые абсолютно во всем. Успешное выполнение самых сложных задач в горячих точках, миротворческих миссиях и в зоне СВО. ВДВ — это пример для многих молодых ребят, образец защитника: сильного, уверенного, надежного человека. В Рязани к ВДВ отношение особое. Здесь десантник — это чей-то сын, брат, отец или дед. У воздушно-десантных войск славная история. Новое поколение сейчас достойно продолжает традиции, мы видим это в ходе СВО. Все рязанцы сегодня поддерживают наших ребят и мы твердо верим, что победа будет за нами», — отметил Малков.

После официальной части прошли показательные выступления роты почетного караула и роты рукопашного боя, захват отрядом спецназначения вражеского объекта. Далее прошли парадные расчеты военнослужащих, десантного училища с исполнением строевых песен. А также над площадью Ленина спрыгнули спортсмены-парашютисты и приземлились на территорию РВВДКУ.

Кроме того, перед рязанцами выступил вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота» с песней «Рязань — столица ВДВ». Завершилось мероприятие всеобщим исполнением песни «Синева».