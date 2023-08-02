В Рязани 61-летний велосипедист въехал в автомобиль

В Рязани 61-летний велосипедист въехал в автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа, примерно в 14:05, в городе Рязани, вблизи дома № 1-Б на улице Горького. По предварительным данным, 61-летний рязанец на велосипеде Stels, на регулируемом пешеходном переходе проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Qashqai, под управлением 37-летней жительницы Московской области.

Велосипедист получил травмы. Ему оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.