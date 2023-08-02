В России может появиться единый биометрический проездной
В России можно будет платить лицом за проезд во всех видах транспорта.
В России можно будет платить лицом за проезд во всех видах транспорта. Об этом
Отмечается, что в кабмине планируют ввести систему в работу в 2030 году.
Она подразумевает создание профиля пассажира с биометрическими данными, их использование позволит быстрее проходить досмотр и повысит уровень безопасности.
По словам телеканала, к моменту введения нового способа оплаты специальными сканерами оборудуют более семисот транспортных объектов.