В России может появиться единый биометрический проездной

В России можно будет платить лицом за проезд во всех видах транспорта.

В России можно будет платить лицом за проезд во всех видах транспорта. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Отмечается, что в кабмине планируют ввести систему в работу в 2030 году.

Она подразумевает создание профиля пассажира с биометрическими данными, их использование позволит быстрее проходить досмотр и повысит уровень безопасности.

По словам телеканала, к моменту введения нового способа оплаты специальными сканерами оборудуют более семисот транспортных объектов.