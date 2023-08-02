В Мордовии пьяный водитель сбил женщину с коляской

В Мордовии пьяный водитель сбил женщину с коляской. Об этом сообщило МВД по республике в своем в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Зубово-Полянском районе в поселке Явас напротив дома № 16 по улице Советской.

«Водитель ВАЗ-21070, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, а также детскую коляску. В результате ДТП 61-летняя женщина и 8-месячный мальчик с различными травмами госпитализированы в лечебные учреждения республики», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «МВД по Республике Мордовия»