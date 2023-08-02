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В Госдуму внесут законопроект о штрафах для электросамокатов

В Госдуму внесут законопроект о штрафах для электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Автором законопроекта стал сенатор Артем Шейкин. Он предлагал ввести штрафы до 5 тысяч рублей за превышение скорости на электросамокатах.

Политик предлагает ввести штраф 800 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час. За превышение более 10 километров в час штраф составит 2 500 рублей. Превышение на 15 километров в час будет грозить штрафом в размере 3 500 рублей и так далее.

Также Шейкин предложил штрафовать на 2 000 рублей за езду на электросамокате вдвоем.