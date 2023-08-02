В Госдуме предложили дать еще два выходных работающим родителям детей до года

В Госдуме предложили предоставлять ежемесячно два дополнительных выходных родителям, воспитывающим ребенка до года.

В Госдуме предложили предоставлять ежемесячно два дополнительных выходных родителям, воспитывающим ребенка до года. Об этом сообщило издание «RT на русском» со ссылкой на депутата Василия Власова.

Отмечается, что, в соответствии с трудовым законодательством, работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти календарных дней в случае рождения ребёнка.

Как уточнил Власов, иных льготных трудовых условий, которыми могут воспользоваться молодые работающие отцы, законодательство не предусматривает.

В то же время, по его словам, на них ложится значительная дополнительная бытовая нагрузка, связанная с воспитанием младенца и уходом за ним.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребёнком возраста одного года, в том числе усыновлённого либо находящегося под опекой», — приводит издание текст обращения.

Ранее в Госдуме предложили запретить увольнять одиноких родителей и опекунов.