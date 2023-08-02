В Амурской области восьмилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере

В Амурской области восьмилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, погибшая была на смене в лагере «Строитель» в Благовещенском районе. Вожатые обратили внимание, что в какой-то момент девочка резко изменилась. Она как будто была не в адекватном состоянии и вздрагивала от всего.

Девочку в областную больницу. Врачи не смогли поставить диагноз. Они рассматривали отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание нервной системы. Помочь девочке не успели, она скончалась.

Полиция проводит проверку.