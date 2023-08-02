Умер российский композитор Александр Колкер

Умер российский композитор Александр Колкер. Об этом сообщили в группе «Союз композиторов Санкт-Петербурга».

Колкер скончался 1 августа. Ему было 90 лет.

Александр Колкер написал свыше 100 песен, включая «Карелию», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки». Он также писал музыку к фильмам: «Хроника пикирующего бомбардировщика», «Свадьба Кречинского», «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки». Колкер сочинял музыку для театра и создавал мюзиклы, оперетты, рок-оперы. Его песни исполняли такие артисты, как Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев.

Фото: группа «Союз композиторов Санкт-Петербурга» Вконтакте.