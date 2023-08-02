Рязанские полицейские остановили пьяного подростка без «прав»

Рязанские полицейские остановили пьяного подростка без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел во вторник, 1 августа, около 23 часов. В полицию позвонили рязанцы и сообщили, что у дома на улице Нижне-Трубежная водитель, управляет автомобилем в неадекватном состоянии.

На место выехали оперативники. Сотрудники ППСП сразу же заметили автомобиль Subaru, который двигался неуверенно. Полицейские остановили машину и выяснили, что за рулем находится 17-летний рязанец. У подростка имелись признаки опьянения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении несовершеннолетнего рязанца и его родителей к административной ответственности.