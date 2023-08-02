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Рязанская область вошла в число лидеров по реализации национального проекта «Производительность труда»

Минэкономразвития России опубликовало рейтинг лучших регионов в области реализации нацпроекта «Производительность труда» за первое полугодие 2023 года. При формировании рейтинга учитывалось количество предприятий, которые повысили производительность труда, распространение мер господдержки и их востребованность, эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

По итогам за первые полгода Рязанская область вошла в число 14 лучших регионов России.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети написала, что свой вклад в высокий результат внесли министерство экономического развития, Государственный фонд развития промышленности, эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса и команды предприятий-участников нацпроекта.

«Повышение производительности — важное направление деятельности, результаты которой напрямую влияют на снижение потерь, рост выработки продукции и увеличение прибыли на предприятиях-участниках нацпроекта. Благодаря оптимизации процессов на предприятиях растет и экономика региона. Отмечу, что внедрение бережливого производства фактически не требует финансовых затрат от самих предприятий, но дает заметную выгоду», ― отметила Юлия Швакова.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский область присоединилась к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали 86 компаний.