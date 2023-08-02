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Рязанка украла двух пони из частного дома
Злоумышленница похитила двух шетлендских пони, чтобы продать в соседний регион.

Рязанка украла двух пони из частного дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратилась 52-летняя женщина и заявила, что утром у нее из загона пропали пони.

Оперативники уголовного розыска осмотрели ограждение и ворота загона, откуда увели пони. Следов взлома не обнаружили. Полицейские сделали вывод, что похитителю эти сооружения были знакомы.

Во время опроса местных жителей нашли свидетелей, которые видели ночью девушку с двумя пони. Она вела их под уздцы в сторону Захаровского района.

Вскоре оперативники получили сведения, что девушку с двумя пони видели в Сергеевке. Сотрудники полиции нашли в окрестностях деревни дачный дом с надворной постройкой, в которой были спрятаны пони. Похищенное изъяли.

Полицейские установили, что к хищению причастна 23-летняя рязанка. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, девушка работала в поселке Мервино на усадьбе, где содержали пони, и ухаживала за животными. После увольнения она решила похитить двух шетлендских пони, чтобы продать их в соседний регион. Злоумышленница рассчитала, что пони к ней привыкли, устройство загона она знает и будет не трудно незаметно увести животных и спрятать у знакомого, но полицейские расстроили ее планы.

На злоумышленницу завели уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Ей грозит срок до пяти лет.