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Приложение банка «Юнистрим» удалили из Google Play

Приложение банка «Юнистрим» удалили из Google Play. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 2 августа, мобильное приложение банка «Юнистрим» стало недоступно для скачивания в Google Play.

Согласно данным «Юнистрим», с помощью мобильного приложения можно совершать моментальные денежные переводы онлайн с карт различных банков по России, в СНГ и за рубеж с выплатой наличными в пунктах банка.

Отмечается, что в App Store приложение еще можно скачать

В сообщении подчеркнули, что из магазина Google Play удалили мобильные приложения всех российских банков, попавших в июле под санкции США.

Ранее из магазина пропало приложение банка «Тинькофф».