Появились подробности ДТП в Рязанском районе

Появились подробности ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Авария случилась во вторник, 1 августа, около 17:50, на 30-м километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». Дтп случилось недалеко от поселка Дашки-2.

По предварительной информации, москвичка 1985 года рождения за рулем Opel Corsa ехала в сторону Рязани и не справилась с управлением. Ее иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров. Им оказана помощь медиков.

Ранее появилось видео с места.