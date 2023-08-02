Песков заявил, что идея создания более широкого аналога БРИКС сейчас не обсуждается

Идея создания новой организации — более широкого аналога БРИКС сейчас не обсуждается. Об это рассказал Дмитрий Песков.

«В настоящий момент таких обсуждений не ведется. Действительно, вопрос расширения БРИКС будет обсуждаться, он и сейчас обсуждается на экспертном уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведутся ли обсуждения о создании более широкого аналога БРИКС для всех заинтересованных в сотрудничестве стран", — сказал пресс-секретарь президента.