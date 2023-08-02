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Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой

Песков прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой. Об этом сообщило ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

«Россия, и президент Владимир Путин уже повторял это сто раз, готова незамедлительно вернуться к самой сделке. Не только к переговорам, но и к самой сделке. Незамедлительно готова сделать [это]. Просто сделка должна быть реализована в той части, которая касается РФ. До сих пор этого сделано не было», — сказал Песков.