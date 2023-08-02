Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны в Белгородской области

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия добровольцам теробороны в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области идет в соответствии с законодательством и в связи с текущей обстановкой в регионе.

«Здесь главное, что все осуществляется в строгом соответствии с законодательством, и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе. Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые осуществляются с территории Украины», — заявил Песков.

Он отметил, что за применением оружия будут тщательно следить.