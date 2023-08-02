Около миллиона россиян подали заявку на социальную догазификацию

Как сообщает сайт «Единой России», депутаты от партии вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи с жителями сельских территорий и рассказывают им о возможности принять участие в программе и льготах по ней.

На участие в программе социальной догазификации подали уже 985 тысяч заявок, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» по итогам федерального штаба по газификации с участием вице-премьера Александра Новака.

«До миллионной принятой заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного. Судя по темпам прироста, этот рубеж мы преодолеем в августе. В июле прирост составил 21 тысячу заявок, бесплатно газ подведен к 642 тысячам участков — плюс 36 тысяч в июле. Темп хороший, но есть куда ускоряться. Технические возможности по подключению заметно выше количества полученных заявок. Отчасти потому, что многие люди не знают о положенных им льготах», — пояснил он.

Андрей Турчак отметил, что с начала лета депутаты от «Единой России» вместе с представителями «Газпрома» проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории — рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки.

«Это дает результат — число заявок на соцгазификацию в таких районах растет», — подчеркнул секретарь Генсовета.

Параллельно идет работа с законодательством.

«На прошлой неделе Президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями — важный шаг, который поможет в реализации программы. Но остаются проблемы — газораспределительные организации до сих пор не освобождены от уплаты НДС при подключении больниц, ФАПов, школ и детских садов по программе социальной догазификации, как это было сделано для физлиц», — сообщил Андрей Турчак.

Отдельно он выделил вопрос субсидирования газового оборудования для льготников.

«Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию. Этот вопрос решится в ближайшее время», — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Александр Новак по итогам совещания поручил активизировать работу по информированию населения о возможности получения субсидии для оплаты работ по газификации внутри участка и закупки оборудования. В 69 регионах на меру поддержки могут претендовать более девяти нуждающихся категорий граждан, включая инвалидов по здоровью, пенсионеров, семьи с детьми-инвалидами, ветеранов труда.

«Работа по догазификации идет в штатном режиме. Сегодня необходимо усилить работу с теми домохозяйствами, которые имеют возможность подключиться к газу, но в силу разных причин пока не подали заявки. Важно обратить внимание на имеющиеся меры социальной поддержки таких людей, чтобы расходы на внутридомовое газовое оборудование не стали непреодолимым препятствием. Это даст большой потенциал приобретения новых потребителей газа», — отметил вице-премьер.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что работа по информированию жителей о программе социальной догазификации снижает количество отклоненных заявок.

«Совместно с органами власти, региональными отделениями „Единой России“, волонтерами „Молодой Гвардии“ представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысяч потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысяч уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил Сергей Густов.

«В Рязанской области по программе социальной газификации бесплатно до границ 6154 земельных участков уже построены газопроводы. Всего же от жителей региона принято более 7,5 тысяч заявок на догазификацию, 98% из них переведены в договоры. Подключения потребителей выполняются по мере готовности домовладений к приему газа, на данный момент их более 3 тысяч. Среди районов лидерами по количеству заявок на догазификацию являются Рязанский, Касимовский и Сасовский. С 1 марта 2023 года программа социальной газификации распространяется на медицинские и образовательные учреждения. Для различных категорий граждан, участвующих в программе социальной газификации, введены субсидии и компенсации. Субсидии могут получить инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий, члены семей, погибших в боевых действиях, многодетные семьи и одинокие родители, малоимущие граждане. На сегодняшний день за получением субсидий обратилось более 80 человек», — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Рязанской области Павел Малков.

Напомним, закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков президент России Владимир Путин подписал в 2021 году.

Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также инициировала расширение мер поддержки льготников при социальной газификации, предложив распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения Президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей льготным категориям на закупку газового оборудования. На эти цели регионы уже получили 2,4 млрд рублей.