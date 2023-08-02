На Украине планируют обучать школьников управлению дронами

На Украине планируют обучать школьников управлению дронами. Об этом сообщили в минобразования страны.

В украинских школах запустят обновленную дисциплину «защита Украины». Детей будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи и ориентированию на местности.

«Навыки домедицинской помощи и ориентирования на местности пригодятся в походах или если случится передряга. Знания по минной безопасности помогут правильно обращаться со взрывоопасными предметами и уберегут жизнь и здоровье. А навыки управления БПЛА используют видеографы, геодезисты, археологи и еще множество специалистов в профессиональной деятельности», — сказано в сообщении.