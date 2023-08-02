На 13 улицах Рязани отключат холодную воду

На 13 улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт мэрии.

В среду, 2 августа, с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет по адресам:

улица 1 Мая, дома №№ 1- 77 (частный сектор);

улица Бирюзова, дома: № 1 корпус 1, № 1 корпус 2, № 1 корпус 3, № 1 корпус 4,№ 1 корпус 5, № 1 корпус 6, № 1 корпус 7, № 1 корпус 8, № 1, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 корпус 1, № 15 корпус 2, № 17, № 18, № 19 корпус 1, № 19, № 2 корпус 1, № 20 корпус 1, № 20, № 21 корпус 2, № 21, № 22 корпус 1, № 22, № 23 корпус 1, № 23, № 24 корпус 1, № 24 корпус 2, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29 корпус 1, № 29, № 3 корпус 1, № 3 корпус 2, № 3 корпус 3, № 3 корпус 4, № 3 корпус 5, № 3, № 30 корпус 1, № 30, № 31 корпус 1, № 31, № 3-а, № 4 корпус 1, № 4 корпус 2, № 4, № 5 корпус 1, № 5 корпус 2, № 5, № 6 корпус 1, № 6 корпус 2, № 6,№ 7 корпус 1, № 7 корпус 2, № 7, № 8 корпус 1, № 8, №№ 9-23, № 1 корпус 1 (ДЮЦ «Надежда»), 13-а (школа № 56), 13-а (ЦДТ «Стрекоза»), 19а (школа № 35), № 2 (ОГБПОУ РКЭ), № 20-а (детский сад № 28), № 22-а (детский сад № 148), № 23 корпус 1 (ЦДТ «Приокский»), 23-а (школа № 65), № 25-а (школа № 66), 2№ 9-а (детский сад № 153), № 30 корпус 1 (Рязань-Фармация), № 31-а (ЦРР-детский сад № 158), № 4-а (детский сад № 125), № 6-а (детский сад № 3), № 7 (ЦДТ «Приокский»), № 8-а (детский сад № 16);

улица Весенняя, дома №№ 1-68 (частный сектор);

улица Дачная, дома № № 1-77 (частный сектор);

улица Дорожная, дома №№ 1-41 (частный сектор);

улица Интернациональная, дома № 1, № 10,№ 10-а, № 11, № 11-а корпус 1, № 11-а корпус 2, № 11-а, № 11-б, № 11-в, № 12, № 13 корпус 1, № 13, № 13-а, № 13-б, № 13-в, № 13-г, № 14, № 15, № 15-а, № 15-б, № 15-в, № 16 корпус 1, № 16 корпус 6, № 16, № 16-а, № 16-б, № 17 корпус 1, № 17, № 18 корпус 1, № 18, № 19 корпус 1, № 19 корпус 2, № 19, № 2 корпус 1, № 2 корпус 2, № 2, № 21 корпус 1, № 21, № 22 корпус 1, № 22 корпус 2, № 22, № 23 корпус 1, № 24 корпус 1, № 24, № 25 корпус 1, № 25, № 26 корпус 1, № 26, № 27 корпус 2, № 27 корпус 3, № 27 корпус 4, № 27 корпус 5, № 3 корпус 2, № 3, № 4 корпус 1, № 4 корпус 2, № 4, № 5 корп. 1, № 5 корпус 3, № 5, № 5-а, № 5-б, № 5-в, № 5-г, № 5-е, № 7, № 7-а, №№ 8-29, № 11-д (детский сад № 124), № 15-в (детская стоматологическая поликлиника № 1), № 1-в (городская детская поликлиника № 3), № 1-з (ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой), № 21-а (д/сад № 154), № 27 (школа № 69 Центр развития образования), № 3 корпус 1 (детский сад № 120), № 5-д (ДЮЦ «Надежда»), № 6 (школа № 58);

улица Колхозная, дома №№ 1- 53-а (частный сектор);

улица Ленпоселок, дома №№ 1 -73 (частный сектор);

улица Луговая, дома №№ 1-47 (частный сектор);

улица Полевая, дома №№ 1- 80 (частный сектор);

улица Садовая, дома №№ 1-44 (частный сектор);

улица Советская, дома №№ 1- 77 (частный сектор);

улица Станкозаводская, дома №№ 22-10, № 24, № 25 корпус 1, № 25, № 26, № 27, № 28 корпус 1, №№ 28-9, № 27 (ЦСДБ города Рязани), № 30 (ТЦ «Кит»), № 31 (ТЦ «Квартал);

улица Хрюкина, дома №№ 1- 70 (частный сектор);

улица Чапаева, дома №№ 1- 166 (частный сектор);

улица Школьная, дома №№ 1-67 (частный сектор).

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.