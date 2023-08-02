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Минздрав опроверг информацию о том, что некоторые медицинские услуги станут платными

Минздрав опроверг информацию о том, что некоторые медицинские услуги станут платными. Об этом заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, информация о том, что некоторые виды помощи станут платными, не соответствует действительности.

Кузнецов уточнил, что все виды медицинской помощи, в том числе экстренная, неотложная, а также плановая, оказываемая в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий.

Он подчеркнул, что вся необходимая медицинская помощь оказывается бесплатно гражданам России по полису ОМС.

Ранее Адвокат Гриценко заявила, что с 1 сентября некоторые медицинские услуги станут платными.