Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
27°
Чтв, 03
28°
Птн, 04
29°
ЦБ USD 91.78 0.19 02/08
ЦБ EUR 100.7 -0.24 02/08
Нал. USD 90.5 / 92.05 02/08 11:50
Нал. EUR 99.46 / 92.05 01/08 17:08
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
6 145
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
4 751
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
6 007
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
7 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Киевом
Яблоньский отметил, что в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».

МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Киевом. Об этом в среду, 2 августа, сообщило ТАСС.

Отмечается, что отношения Украины и Польши «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей.

«Разговор будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — приводит ТАСС его слова.

По словам Яблоньского, «это вытекает из того факта, что к сожалению, там [на Украине] появились определенные эмоции».

«Мы с пониманием к этому относимся, потому что страна под атакой. Но нельзя так относиться к своим союзникам», — добавил он, отметив, что в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».