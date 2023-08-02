МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Киевом

Яблоньский отметил, что в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».

МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Киевом. Об этом в среду, 2 августа, сообщило ТАСС.

Отмечается, что отношения Украины и Польши «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей.

«Разговор будет честным и конкретным. Как всегда. Мы передадим наши оценки того, как выглядят сегодня наши отношения, которые, к сожалению, из-за высказываний некоторых представителей властей Украины в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает», — приводит ТАСС его слова.

По словам Яблоньского, «это вытекает из того факта, что к сожалению, там [на Украине] появились определенные эмоции».

«Мы с пониманием к этому относимся, потому что страна под атакой. Но нельзя так относиться к своим союзникам», — добавил он, отметив, что в отношениях Киева и Варшавы «есть ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимание».