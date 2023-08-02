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Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 июля
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 июля.

Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 июля. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что европейская валюта расчетами «завтра» по ситуации на 12:04 растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее ее курс достигал 102,015 рубля.

Курс доллара растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, юаня — на девять копеек, до 12,93 рубля.

Как рассказал РИА Новости аналитик Егор Жильников из Промсвязьбанка, тенденция к ослаблению рубля формируется постепенно с конца июля. Он считает, что ключевое давление на нацвалюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций.