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Адвокат Гриценко заявила, что с 1 сентября некоторые медицинские услуги станут платными

Адвокат Гриценко заявила, что с 1 сентября некоторые медицинские услуги станут платными. Об этом пишет агентство «Прайм».

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства, согласно которому некоторые медицинские услуги населению станут платными.

«Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги. За это теперь могут взимать деньги», — заявила медицинский адвокат Ирина Гриценко.

Также платным станет обследование не по назначению врача, а по собственному желанию.

Пациенты начнут платить за назначение препаратов, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

То же самое касается медицинских изделий и лечебного питания. Если они не закуплены за счет бюджета, то могут быть назначены за дополнительную плату.