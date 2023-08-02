27-летнему рязанцу грозит лишение свободы за хранение наркотиков

В отношении 27-летнего рязанца возбудили уголовное дело за хранение наркотиков (части 1 и 2 статьи 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

С декабря 2022 года по май 2023 года молодой человек приобретал в интернете синтетические наркотики, а также наркотики растительного происхождения. Вещества он хранил у себя дома. На момент обыска у мужчины обнаружили крупную партию запрещенных веществ.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Рязани.