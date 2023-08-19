В Сасове пьяный мужчина угрожал топором жене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 59-летняя сасовка. Она рассказала, что пьяный супруг угрожает зарубить ее топором.
На место выехали участковые. Они утихомирили 61-летнего мужчину и препроводили его в отдел полиции.
По предварительной информации, супруги выпивали. В какой-то момент под действием алкоголя в разговоре посыпались взаимные упреки в злоупотреблении спиртным и неподобающем ведении домашнего хозяйства. Пьяный мужчина рассердился и схватил топор. Он пригрозил супруге убийством, если она не замолчит. Скандал продолжился, и сасовец ударил обухом топора женщину. Потерпевшая убежала из дома и вызвала полицию.
На сасовца завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.