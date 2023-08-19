В Рязани на ребенка упали футбольные ворота

В Рязани на ребенка упали футбольные ворота. Об этом рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 16 августа, в промежуток между 19:30 и 19:40.

По словам пользователя, мальчик играл на футбольной площадке в районе дома № 19 поселка Мехзавод.

«В какой-то момент он повис на футбольных воротах, и они упали вместе с ним прямо ему на голову. В итоге у ребенка рваная рана лба, которую зашивали в травмпункте ОДКБ, на затылке — ушиб мягких тканей, шла кровь из носа», — указано в посте. На данный момент ребенок находится в стационаре, у него сотрясение мозга.

Отмечается, что на следующий день после инцидента ворота убрали.

Также написано заявление в прокуратуру. Ведомство начало проверку.