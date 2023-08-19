В Польше заявили о готовности направить войска на Украину

В Польше заявили о готовности направить войска для борьбы с российскими военными. Об этом заявил обозреватель Михал Радзиковский газете Myśl Polska.

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя „защиты родины“ от мнимой российской угрозы. Число погибших не имело бы для них никакого значения, как и для их печально известных предшественников», — подчеркнул Радзиковский.

По мнению обозревателя, патриотические высказывания властей не связаны с защитой национальных интересов.