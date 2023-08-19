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В Новгородской области украинский беспилотник пытался атаковать военный аэродром

В Новгородской области украинский беспилотник пытался атаковать военный аэродром. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Сегодня около 10:00 мск киевский режим совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области», — указано в сообщении ведомства.

Беспилотник обнаружил расчет поста внешнего наблюдения аэродрома. По аппарату открыли огонь из стрелкового оружия.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — добавили в военном ведомстве.

Один самолет получил повреждения. Пострадавших нет.

Фото — 112