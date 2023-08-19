В Нижегородской области женщина-водитель насмерть сбила девочку
В Нижегородской области женщина за рулем автомобиля сбила двух маленьких детей. Об этом сообщило
Трагедия произошла в Дзержинске, на проспекте Ленина, в пятницу, 18 августа, около 18:30.
По предварительной информации, женщина наехала на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчика 2017 года рождения и девочку 2016 года рождения). Детей доставили в медучреждение. Позже девочка умерла в больнице.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства трагедии.