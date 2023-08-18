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В Ставропольском крае в ДТП пострадал шестилетний водитель и его четырехлетний пассажир

В Ставропольском крае 17 августа два малолетних ребенка попали в ДТП на квадроцикле. Об этом сообщает местная госавтоинспекция.

Инцидент произошел в селе Арзгир в Арзгирском округе. За рулем транспорта находился шестилетний водитель. Также у него был четырехлетний пассажир. Ни у одного из них не было защитной экипировки. Катаясь у дома, они въехали в опору ЛЭП.

В результате детей доставили в реанимацию с тяжелыми травмами головы и шеи. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Отмечается, что квадроцикл принадлежит отцу одного из детей. Покататься им разрешили взрослые.