В США заявили, что Украина потеряет Одессу, если не признает поражение

В США заявили, что Украина потеряет Одессу, если не признает поражение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

По его словам, если Зеленский не признает поражение в конфликте, Украина может потерять контроль над Одессой и другими территориями страны.

«Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения. Если сейчас ставка киевского режима на контрнаступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск на линии фронта», — заявил Риттер.