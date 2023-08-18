В Рязанской области загорелся дом
В рязанском селе Заборье загорелся дом.
В рязанском селе Заборье в четверг, 17 августа, загорелся дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел на улице Колхозной.
«В 10:32 локализация пожара. В 10:57 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежден дом размером 64 квадратных метра.
По словам пресс-службы, в ликвидации принимали участие пять единиц техники и 15 человек личного состава.
Погибших и пострадавших нет.