В Рязанской области в ДТП с «ГАЗелью» погиб мужчина
Проводится проверка.
В Клепиковском районе в четверг, 17 августа, примерно в 03:10, в ДТП с «ГАЗелью» погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на 418-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 22-летний житель Владимирской области на «Ладе Гранте» не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 45-летнего жителя города Иваново.
Водитель «Лады Гранты» скончался на месте от полученных травм. Водитель «ГАЗели» получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.
Проводится проверка.