В Рязанской области пропала 77-летняя Раиса Евдокимова
В четверг, 17 августа, она ушла из дома и не вернулась.
В Рязани пропала Раиса Евдокимова. Об этом сообщили во ВКонтакте в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Женщина в четверг, 17 августа, примерно в 15:30, ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост — 160 см, плотного телосложения, волосы — короткие каштановые, глаза — серые.
Одежда: синяя флисовая кофта, светло-розовая в черный горох футболка, светло-голубые шорты, черно-белые кроссовки.
Всех, кому известно о местонахождении женщины, поисковики просят сообщать по телефонам: