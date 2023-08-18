В Рязани на несколько дней закроют движение транспорта по улице Новоселов
В Рязани на несколько дней закроют движение транспорта по улице Новоселов. Об этом сообщает сайт мэрии.
Из-за капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей по улице Новоселов в районе дома № 28-а, в период с 23:55 18 августа до 24:00 20 августа будет закрыто две полосы движения транспорта в сторону улице Зубковой.
Место проведения работ огородят и установят предупреждающие знаки.
Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.